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العنصر… دليل صحة نظرية داروين
أسعد الناس بامحند العنصر، (79 سنة)، ليس فقط مناضلو الحركة الشعبية، الذين يجلونه إلى حد التقديس، بل أيضا عشاق تحطيم الأرقام القياسية وأنصار نظرية التطور. ترى الفئة الأولى في العنصر رقما عالميا جديدا في السياسة، يستحق تدوينه في كتاب “غينيس” للأرقام القياسية، فهو أول زعيم في التاريخ يحافظ على منصبأكمل القراءة »
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