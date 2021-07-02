حوادث
الحبس الموقوف لهاتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، شخصا في عقده الثالث وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض. وتقدم والد الضحية أمام الضابطة القضائية بشكاية أفاد فيها،أكمل القراءة »
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