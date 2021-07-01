وطنية
“البام” يستعيد نجومه
“الأيادي البيضاء” تعيد لمهاجري إلى بيته ووهبي يدفن خلافاته معه في منزل صهره طوى الأصالة والمعاصرة، بقيادة عبد اللطيف وهبي، صفحة خلافاته مع هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والعضو البارز في فريق «البام»، الذي منح لنفسه مساحة كبيرة من الشهرة البرلمانية بفضل تدخلاته «النارية». واحتضن منزل حميد قميزة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا