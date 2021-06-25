أســــــرة
الشد العضلي الحاد… ألم وتشنجات
طرق علاجه والتخلص من الألم الناتج عنه يعاني بعض الأشخاص مشكل الشد العضلي الحاد أثناء النوم، والذي ينتج حين تتمدد العضلة خارج حدودها، أو حين تضطر إلى الانقباض بشدة، ما يؤدي إلى الشعور بألم كبير وعدم القدرة على استخدام العضلة على الإطلاق، إضافة إلى تورم أو كدمات أو احمرار بسببأكمل القراءة »
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