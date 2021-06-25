الرياضة
البولديني: اخترت سانتا كلارا عن قناعة
قال لـ «الصباح» إنه ينتظر دعوته للأسود وسيكافح من أجل فرصته قال اللاعب المغربي محمد البولديني إنه فضل عرض فريق سانتا كلارا البرتغالي على العديد من العروض التي توصل بها، بعد نهاية عقده مع أكاديميكا، واحتلاله الرتبة الثانية في ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية البرتغالي، لجديته، وملاءمته لطموحاته الاحترافية. وكشفأكمل القراءة »
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