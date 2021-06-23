وطنية
البرلماني أبودرار رسميا بالحركة
أنهى محمد أبودرار، الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مساره السياسي داخل “البام”، معلنا التحاقه الرسمي بالحركة الشعبية. وأكد أبودرار الخبر، بنشر صورة له رفقة امحند العنصر، الأمين العام للحركة، خلال استقباله بالمقر المركزي للحزب. وأوضح أبودرار في تصريح لـ”الصباح” أنه التقى فعلا الأمين العام للحركة، ومع السعيد أمسكان،أكمل القراءة »
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