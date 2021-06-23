حوادث
عشر سنوات لـ”مقرقب” بالصويرة
تناول أقراص “إكستازي” و”ريفوتريل” وألحق عاهدة مستديمة بأحد ضحاياه قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة شاب من مواليد 1983، بعشر سنوات سجنا نافذا، وتعويض للمطالب بالحق المدني، وذلك بعد إدانته من أجل ارتكابه جناية السرقة بيد مسلحة وفي حالة التعدد المادي والضرب والجرح العمديين المفضيين إلى عاهةأكمل القراءة »
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