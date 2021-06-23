الرياضة
جوتا: رونالدو قدوتي
لاعب ليفربول قال إنه يحب طريقة تعامل كلوب مع اللاعبين قال الدولي البرتغالي ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، إن كريستيانو رونالدو كان قدوته منذ الصغر، واللعب بجانبه اليوم حلم تحقق. وأضاف جوتا في حوار مع موقع «فور فور توو» الإنجليزي، أنه لم يفكر كثيرا في قبول عرض ليفربول، وأنه يعشق المدربأكمل القراءة »
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