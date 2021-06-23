حوادث
الحبس لطالبة بكلية الطب بفاس زورت شهادة
آخذت ابتدائية فاس، جمعوية طالبة بكلية الطب، بجنح انتحال صفة نظمها القانون والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتقديم أدلة زائفة عن جريمة خيالية والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية، بالتبليغ عن وقوع جريمة لم تحدث. وحكمت على المتهمة العضو السابقة بأحزاب الاستقلالأكمل القراءة »
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