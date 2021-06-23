الرياضة
فضيحة منتخب الشيلي بكوبا أمريكا
كشفت تقارير صحافية، عن فضيحة مدوية في المنتخب الشيلي المشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل. وذكرت التقارير، أن ستة لاعبين على الأقل من منتخب الشيلي، دعوا فتيات ليل إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق بأكمله. وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلا عن الصحافة الشيلية، إن المدير الفنيأكمل القراءة »
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