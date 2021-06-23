الرياضة
الحدادي على عتبة مغادرة إشبيلية
منحت إدارة إشبيلية “الضوء الأخضر” للدولي المغربي منير الحدادي من أجل مغادرة النادي هذا الصيف. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن وكيل أعمال اللاعب توصل بعروض من داخل إسبانيا وخارجها، مما يجعل إمكانية رحيل الحدادي واردة جدا. وحسب المصادر نفسها، فإن الحدادي توصل بعروض من أندية خيتافي وألافيس من “الليغا”، وطرابزونأكمل القراءة »
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