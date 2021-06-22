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أوقع بخطيبته وباع سيارتها في موقع تجاري

منذ دقيقة واحدة
عانت الأمرين بين النصب عليها والتسبب في اعتقالها بجرم لم ترتكبه لم تكن تعتقد أن حلمها في الارتباط بخطيب مزعوم، خطط للاقتراب منها ذات يوم بالبيضاء وهو يتخذ سيارات فارهة طعما لإسقاط فتيات حالمات بالزواج ، سينتهي بها وراء القضبان بالسجن المحلي سيدي موسى لمدة شهر بتهمة بيع سيارة واستعادتهاأكمل القراءة »


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