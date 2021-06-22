حوادث
5 سنوات لسارق سيارات بالجديدة
يحترف بيع قطع الغيار المستعملة وله سوابق في التزوير والنصب قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة تاجر قطع غيار يتحدر من البيضاء، وحكمت عليه ب5سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه إثر شكاية تقدم بها شخص ركنأكمل القراءة »
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