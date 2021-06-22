الرياضة
جامعة السيارات تحتفي بأبطالها
نظمت الجامعة الملكية لسباق السيارات، الجمعة الماضي، بأحد الفضاءات السياحية بالعاصمة الاقتصادية، احتفالا بأبطاله الذين تألقوا في الفترة الأخيرة، في مجموعة من السباقات المحلية والخارجية. و قال يوسف الزاهيدي، رئيس الجامعة، إن الإنجازات التي حققها البطل المغربي المهدي بناني في سباق السيارات، تعد مفخرة للمغرب وللعرب، بعدما تمكن من تحقيقأكمل القراءة »
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