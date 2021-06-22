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الرياضة

جامعة السيارات تحتفي بأبطالها

منذ دقيقة واحدة
نظمت الجامعة الملكية لسباق السيارات، الجمعة الماضي، بأحد الفضاءات السياحية بالعاصمة الاقتصادية، احتفالا بأبطاله الذين تألقوا في الفترة الأخيرة، في مجموعة من السباقات المحلية والخارجية. و قال يوسف الزاهيدي، رئيس الجامعة، إن الإنجازات التي حققها البطل المغربي المهدي بناني في سباق السيارات، تعد مفخرة للمغرب وللعرب، بعدما تمكن من تحقيقأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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