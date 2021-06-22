الأولى
ملايير “الفيك” تسيل لعاب نافذين
اتهامات متبادلة بين برلمانيين باستغلال النفوذ للحصول على القروض وزع نواب أعضاء في لجنة الداخلية، على مقربة من انتهاء ولايتهم الانتدابية، اتهامات خطيرة في حق زملاء لهم، مقربين من أصحاب القرار، باستغلال صفتهم البرلمانية للحصول على أسبقية القروض التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي الذي بات يحمل اسم “بنك التنمية الترابية”.أكمل القراءة »
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