الرياضة
الاعتداءات على الحكام تتواصل
الطلحاوي ينجو من الموت ودومو: سنطبق القانون في حق المتورطين تعرض الحكم أسامة الطلحاوي لاعتداء خطير خلال المباراة، التي جمعت وداد تيفلت بالكواكب القنيطري، أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببوقنادل، لحساب الدورة الثامنة من منافسات القسم الشرفي لكرة القدم بعصبة الغرب. وكشفت مصادر مطلعة أن لاعبي ومسؤولي وداد تيفلت اعتدواأكمل القراءة »
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