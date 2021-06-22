الأولى
مافيا العقارات تزحف على مآثر مراكش
تلاعبات في وعاء سياحي تاريخي بتواطؤ مع السلطات وتراخيص مشبوهة تتفرج سلطات ولاية جهة مراكش، ومندوبية الثقافة، والوكالة الحضرية، على مشاهد مسلسل تراجيدي يزحف على وعاء عقاري يقع بمنطقة تاريخية، انطلق بتراخيص للبناء والترميم، قبل أن تتوقف الأوراش، لتفسح المجال للحيل الماكرة التي تحاك من أجل تحويل المساحة الكبيرة، التيأكمل القراءة »
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