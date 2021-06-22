الرياضة
كأس العرب مجانا على “بي إن سبور”
بدأت قناة «بي إن سبور» القطرية، في بث مباريات كأس العرب للمنتخبات، مجانا على قنواتها المفتوحة، هدية لمتابعيها. وافتتحت المنافسة بمباراة ليبيا والسودان، السبت الماضي، في الدور التمهيدي، انتهت لصالح السودان بهدف لصفر، فيما بثت القناة على قناتها المفتوحة الأولى، مباراة عمان والصومال، أول أمس (الأحد)، والتي انتهت بفوز العمانيينأكمل القراءة »
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