الرياضة
قيس يوقع عقدا احترافيا مع باريس
وقع اللاعب المغربي قيس ناجح، أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أقنع مسؤوليه بإمكانياته، بعد سنوات من التكوين المستمر. ونشر باريس بلاغا أكد فيه توقيعه مع قيس، البالغ من العمر 18 سنة، إذ سيرتبط مع النادي إلى غاية 2024. ويلعب قيس مدافعا وظهيرا أيسر، إذ تلقى تكوينهأكمل القراءة »
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