ملف عـــــــدالة
“لهف” ملايين وحلي حالمات بالزواج
مدن الشمال عرفت ارتفاعا ملحوظا في حالات النصب على عانسات يرغبن في ركوب قطار فاتهن سقوط عازبات فاتهن قطار الزواج ومطلقات يائسات في فخاخ رجال يحترفون الكذب والنصب والاحتيال، سعيا وراء تحقيق منافع مالية والحصول على الأموال بأي وسيلة، أضحى من الظواهر المتفشية في مجتمعنا، ومن القضايا التي تعج بهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا