حوادث
تأجيل ملف تزييف العلامات التجارية
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أخيرا، تأجيل البت في ملف، يتابع فيها عشرة أظناء، بتزييف العلامات التجارية والمواد الغذائية بوجدة، إلى 28 يونيو الجاري، من أجل استكمال الدفوع الشكلية،وذلك بعد ثلاث جلسات، إذ شهدت جلستان جدالا حادا دار في معظمه حول الدفوع الشكلية التي دفع بهام محامو الأظناء،أكمل القراءة »
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