الرياضة
الجبال: لم نستطع فرض أسلوبنا
اعترف فتحي الجبال، مدرب المغرب الفاسي، بعجز فريقه عن السيطرة على مباراته بملعب حسنية أكادير، التي انتهت بالتعادل هدف لمثله، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية. وأضاف الجبال، في تصريح بعد المباراة، أن فريقه كان يريد تحقيق الفوز، للخروج من سلسلة النتائج السلبية، غير أنه اصطدم بفريقأكمل القراءة »
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