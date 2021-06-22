وطنية
الأسد الإفريقي يحقق أهدافه
اختتمت التدريبات المغربية – الأمريكية المشتركة في مصب “كـــــاب درعـــــــة” بطانطان، وبالمحبس، بتنظيم مناورات شاركت فيها جميـــــــع الوحـــــــدات العسكريـــــــــة من مختلـــــف الأصناف، التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية والسنغال، رغم الظروف المناخية الصعبة. وشاركت قاذفات “بي 52″، التابعة لسلاح الجو الأمريكي ومقاتلات “إف 16” التابعة للقوات الجوية الملكية في المناوراتأكمل القراءة »
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