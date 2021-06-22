حوادث
مصرع ثمانيني دهسا بجرافة
لقي شيخ ثمانيني مصرعه، أخيرا، بإحدى الغابات التابعة لجماعة سيدي إسحاق بإقليم الصويرة، بعد أن دهسته جرافة كانت تشتغل بمقلع. وذكرت مصادر متطابقة ل”الصباح” أن سائق الجرافة كان بصدد القيام بأشغال بمكان الحادث الذي تحيط به أحراش غابوية، تشكل مصدر عيش للعديد من الفلاحين الذين يحطبون بها الأخشاب، وهو الأمرأكمل القراءة »
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