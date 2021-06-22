الرياضة
الانسحابات تهدد الأولمبياد
نيمار ونادال وأوساكا وصلاح الأبرز واللائحة مرشحة للتوسع انتقلت عدوى الانسحابات من الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقررة الشهر المقبل، من المنظمين والمتطوعين والأطباء، إلى الرياضيين، وهو ما كان يخشاه منظمو الحدث العالمي. وأعلن النمساوي دومينيك تيم، المصنف خامسا عالميا في ترتيب لاعبي التنس، انسحابه من الألعاب، لينضاف إلى رافاييل نادال المصنفأكمل القراءة »
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