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تحت الدف
توقف “حمار التخييم في العقبة”، ففي الوقت الذي ساد أمل المربين والأطفال باستفادة أزيد من ربع مليون طفل، ينتمون إلى الفئات الفقيرة، من المخيمات الصيفية، ارتأت الوزارة الوصية على القطاع اللجوء إلى الحلول السهلة المرتجلة. استفاق المسؤولون عن الطفولة بالوزارة من سباتهم الطويل بمذكرة حول تنظيم العطلة أطلقوا عليها “برنامجأكمل القراءة »
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