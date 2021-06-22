اذاعة وتلفزيون
“عثمان شو” فكاهة من الواقع
سلسلة من بطولة عثمان العلوي ينطلق تصويرها يوليوز يجري حاليا التحضير لتصوير حلقات السلسلة الفكاهية الجديدة بعنوان “عثمان شو”، التي يتم من خلالها تسليط الضوء على الواقع اليومي للمغاربة، من خلال مجموعة من المواقف. وقال الممثل عثمان العلوي ل”الصباح” إنه سعيد بخوض تجربة بطولة سلسلة كوميدية، التي من خلال اعتمادهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا