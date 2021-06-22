حوادث
أشرطة جنسية تسقط متزوجة
نهاية حزينة كانت مصير زوجة وأم لأربعة أبناء، إذ بعد أن تحملت سنوات من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل زوجها، وجدت نفسها بين جدران سجن عكاشة بالبيضاء، وتشرد ابنها البكر الذي كان مقبلا على اجتياز امتحان الباكلوريا، بناء على شكاية يتهمها فيها الزوج بإرغام الابن على التقاط صور وأشرطة فاضحةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا