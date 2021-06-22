الصباح الفني
محمد رضا يطلق “حلوة”
طرح، أخيرا، الفنان محمد رضا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حلوة”، التي روج لها خلال الفترة الماضية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها “إنستغرام”. وتعتبر أغنية “حلوة”، التي طرحها محمد رضا على قناته الرسمية على “يوتوب”، ثمرة تعاون فني بينه وبين كاتب الكلمات والملحن يونس آدم والموزع الموسيقيأكمل القراءة »
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