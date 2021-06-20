إقليم أزيلال… تلقيح 255.263 شخصا ضد كوفيد 19

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية يوم أمس السبت 255.263 شخصا.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تلقيح 136.697 بالجرعة الأولى، و118.566 بالجرعة الثانية.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال منذ تفشي الجائحة إلى 2292 حالة إلى غاية الآن.