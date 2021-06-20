أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

“عصابة اختطفت خبيرا وطالبت بفدية”…”حيتان العقار تحكم النواصر”… “محاكمة المفسدين تنتظر الضوء الأخضر”… “عبد النباوي يتصدى لـ “محكمة العائلة”…””أزبال الكبار” تكبد البيضاء 16 مليارا”… “أوضاع مأساوية بمخيمات تندوف”… ملف سياسي بعنوان “الصحراء لا تقدر بـ”الأورو”… “البطولة النسوية تغرق في التلاعب”… “أطباء وجمركيون في شبكة كوكايين”… روبورتاج بعنوان “طنجة المتوسط… عودة الروح”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.