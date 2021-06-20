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تنظيم دورة تكوينية حول “حقوق الإنسان والمواطنة بخريبكة

منذ 6 دقائق
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Le Conseil National des droits de l'Homme (CNDH) organise un briefing sur le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation d'handicap, en présence de Mme.Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH). 23122019 – Rabat.

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال-خنيفرة، أمس (السبت)، بخريبكة دورة تكوينية حول “حقوق الإنسان والمواطنة”، بهدف تعزيز قدرات فعاليات المجتمع المدني بالإقليم في المجال الحقوقي.

وقد تمحور برنامج الدورة، التي احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في شقه الأول حول المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لحقوق الإنسان والمواطنة وكذا القيم الأساسية التي تتضمنها، وفي مقدمتها “مبادئ الكرامة و المساواة والمشاركة والتضامن واحترام الآخر”.

وتتضمن الشق الثاني للدورة محاور همت قضايا “الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة” و”الآليات الجديدة” التي سنتها التشريعات الوطنية لممارسة فعلية للمواطنة، خصوصا ما يتعلق بالهيئات التشاورية والمبادرة التشريعية للمواطنين، والحق في تقديم العرائض على الصعيدين الوطني والمحلي.

وتناول المحور الأخير لهذه الدورة التكوينية ، التي حضرها أزيد من 45 مشاركة ومشاركا يمثلون 13 جمعية مدنية إضافة إلى فاعلين إعلاميين وطلبة باحثين من مختلف مناطق الإقليم، أهمية الفعل الانتخابي في مسار ترسيخ قيم المواطنة.

منذ 6 دقائق
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