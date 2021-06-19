ملف الصباح
النقل الحضري… أم الكوارث
مشاريع جديدة بـ2700 مليار عجزت عن فك عقدة الاكتظاظ بعاصمة المال والأعمال لم يعثر مسؤولو البيضاء (في وزارة الداخلية والجماعة الحضرية وشركات التنمية المحلية)، بعدُ، على وصفة مدينة سلسة وجذابة ومُيسرة، رغم ملايين الدراهم التي صرفت على مدار 15 سنة على مشاريع مهيكلة في النقل والتنقلات والطرق والقناطر والأنفاق والمداراتأكمل القراءة »
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