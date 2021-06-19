مجتمع
إنهاء تمرد بقطاع الإسكان
أشر الخازن الوزاري لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على قرار إنهاء الإلحاق الذي ظل امحمد الهلالي، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، وعضو «بيجيدي»، يستفيد منه بقطاع الإسكان منذ 2015، حيث كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية. ووضع القرار الموقع من قبل الوزيرة حدا لحالة الإلحاق، بإعادةأكمل القراءة »
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