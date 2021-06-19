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مطالب بالتحقيق في ملايير مسرح مراكش

منذ ساعتين
الجمعية المغربية لحماية المال العام قالت إنها ستلجأ إلى القضاء لمحاكمة مبددي الأموال راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، في الآونة الأخيرة، وزير الداخلية مطالبة بفتح بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش. وأوضحت الجمعية أنه، في إطار تتبعهاأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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