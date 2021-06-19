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حوادث

اختلاسات تورط رئيس جماعة وموظفة

منذ ساعتين
فوتا مبلغ رصيد وفاة موظفة لزوجها دون وكالة أو وثيقة إبراء الذمة استمع ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان، صباح أول أمس (الخميس)، إلى مشتكين، وسيستمع إلى رئيس جماعة، ضواحي المدينة، وموظفة بقباضة مارتيل، وزوج موظفة متوفاة، بخصوص جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، إذ يشتبه تلاعبهم بتركة هالكة،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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