الأولى
نصف مليار لضحية “شمهروش”
أمرت المحكمة الإدارية بمراكش، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بأداء تعويض إجمالي قدره خمسة ملايين درهم (نصف مليار) لفائدة جيسبير دين هال فيستيراجر، وجيسبير سين كلوس فيستيراجر، من عائلة الضحية الدنماركية في الحادث الإرهابي بـ “شمهروش”، مع تحميلها الصائر حسب النسبة. الحكم الإداري الذي صدر الأربعاء الماضي، حمل الدولةأكمل القراءة »
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