الرياضة
الدوريات المتأخرة تحرج “كاف”
أرغمتها على تمديد أجل اعتماد أندية العصبة وكأس الكنفدرالية اضطرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» إلى الاستجابة لطلب بعض الاتحادات، بشأن تمديد أجل اعتماد الأندية المشاركة في عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية، في الموسم المقبل. وحددت «ّكاف» تاريخ 30 يوليوز، موعدا جديدا للاتحادات القارية، من أجل بعث الأندية المشاركة فيأكمل القراءة »
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