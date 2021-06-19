الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يشد الوداد الرياضي الرحال صوب جنوب إفريقيا، في 22 يونيو الجاري، مباشرة بعد مواجهة النهضة البركانية، في رحلة خاصة من مطار وجدة أنكاد، استعدادا لملاقاة كايزر شيفز في 26 من الشهر ذاته، لحساب إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. واضطر سعيد الناصري، رئيس الوداد، إلى كراء طائرة خاصة،أكمل القراءة »
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