حوادث
المحكمة الزجرية… استهتار يهدد بكارثة
مسؤولوها منعوا ولوجها دون كمامات ومواطنون حولوها لجواز الدخول وسارعوا إلى التخلص منها إنجاز : مصطفى لطفي كان يوما غير عاد بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، إذ استعادت حيويتها ونشاطها، بعد أن كانت منيعة على المواطنين لأشهر عديدة بسبب تفشي وباء كورونا، إذ تجمهر مواطنون أمام الباب المخصص للمتهمين المحالين على النيابةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا