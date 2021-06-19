حوادث
الحبس لهاتك عرض فتاة بمكناس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة متهم أربعيني بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية الاغتصاب والضرب والجرح العمديين وهتك عرض أنثى بالعنف، مع تعديله برفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل الواقعة،أكمل القراءة »
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