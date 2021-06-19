مجتمع
دركي البورصة يخصص 5 ملايين للبحث العلمي
أعلنت الهيأة المغربية لسوق الرساميل، بدعم من مجلسها العلمي، عن إحداث جائزتها للبحث العلمي لدعم وتشجيع البحث الأكاديمي حول المواضيع المتعلقة بسوق الرساميل. وأوضح مسؤولو الهيأة أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الباحثين، الذين تساهم أعمالهم في تقدم البحث العلمي في المجالات ذات الارتباط بالسوق المالي، مثل التمويل الطويل الأمد عبرأكمل القراءة »
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