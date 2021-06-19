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مجتمع

الأطباء الأجانب يغضبون الهيأة

منذ دقيقتين
حذرت رئيس الحكومة من مخاطر إعفائهم من شهادة المعادلة على منظومة الصحة انتفضت الهيأة الوطنية للأطباء ضد موقف الحكومة وتهميش رأيها بخصوص مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي صادقت عليه في المجلس الحكومي في 27 ماي الماضي. واحتجت الهيأة على عدم أخذ المشروع بعين الاعتبار الضمانات التي تهم فتحأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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