حوادث
السجن لسارق قاعة للألعاب
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة. وسبق للضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، إحالة متهمين بالسرقة الموصوفة على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، واعترفا بمشاركة المتهمأكمل القراءة »
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