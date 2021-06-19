حوادث
تشديد عقوبة متهم بقتل بالحسيمة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بارتكاب جريمة قتل ببني بوعياش، مع الرفع من العقوبة الصادرة في حقه من أربع سنوات حبسا إلى خمس سنوات سجنا نافذا. وتعود تفاصيل الجريمة إلى شتنبر من السنة الماضية، عندما تعرض الهالك المتحدر من منطقة «تاغزويتنتاسا»أكمل القراءة »
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