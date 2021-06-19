ملف الصباح
فشل في معالجة ملف النظافة
الصحافي والمتخصص أريري قال إن البيضاء تحتاج تنظيفها من “البروفيلات” عديمة الكفاءة رغم الجهود المبذولة، من قبل ممثلي وزارة الداخلية والمنتخبين، وشركات التنمية المحلية والتدبير المفوض، إلا أن البيضاء تتذيل المدن الكبرى بالمغرب، في ما يتعلق بجودة الحياة ومستوى الخدمات، ولعل النظافة أحد أهم هذه الصعوبات، التي لم يصل مسؤولوأكمل القراءة »
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