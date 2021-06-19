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الرياضة

منتخب القوى يتصدر البطولة العربية

منذ ساعتين
تألق في منافسات اليوم الثاني ورفع الحصيلة إلى 12 ميدالية تصدرت ألعاب القوى الوطنية سبورة ميداليات البطولة العربية في دورتها 22 بتونس، بعد إجراء منافسات اليوم الثاني، أول أمس (الخميس)، بإحرازها أربع ذهبيات جديدة، وفضية وأربع نحاسيات. ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 12 ميدالية، وتقدم على المنتخب التونسي مستضيف الدورة،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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