الرياضة
منتخب القوى يتصدر البطولة العربية
تألق في منافسات اليوم الثاني ورفع الحصيلة إلى 12 ميدالية تصدرت ألعاب القوى الوطنية سبورة ميداليات البطولة العربية في دورتها 22 بتونس، بعد إجراء منافسات اليوم الثاني، أول أمس (الخميس)، بإحرازها أربع ذهبيات جديدة، وفضية وأربع نحاسيات. ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 12 ميدالية، وتقدم على المنتخب التونسي مستضيف الدورة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا