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وطنية

غضب داخل صندوق التقاعد

منذ ساعتين
تكليف لجنة بفحص التصاريح بممتلكاتهم وشروط صارمة في انتخاباتهم مع قرب خوض الانتخابات الخاصة بالقضاة، بخصوص تمثيليتهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لولاية (2022-2026)، وضع المجلس خطة لتدبير المرحلة، التي تعد مهمة، بالنظر إلى أنها تشكل أول انتخابات في عهد المجلس الذي سيتولى الإشراف عليها بشكل كلي. وخصص المجلس الأعلى للسلطةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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