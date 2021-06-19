ملف الصباح
3300 مليـار فـي مهـب الريـح
اعتمادات خصصت لمشاريع مخطط تأهيل البيضاء لم تر النور تجاوزت الاعتمادات المالية التي خصصت لمخطط إعادة تأهيل البيضاء 33 مليار درهم (3300 مليار سنتيم)، ووقعت أمام الملك عشر اتفاقيات بشأنه في 26 شتنبر 2014، وهمت كلها تحسين إطار عيش البيضاويين. وكان من المفترض أن ينجز مخطط إعادة التأهيل، خلال الفترةأكمل القراءة »
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