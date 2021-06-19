ملف الصباح
الربـاط… نهضـة غيـر مسبوقـة
طائرات ״درون״ لوضع خرائط العاصمة وأوراش كلفت 942 مليارا أصبحت الرباط، مدينة الأنوار، بفضل التعليمات الملكية الصارمة لإعادة تأهيل العاصمة كي تنافس العواصم العالمية، بعد تهيئة وتثمين مجالات خضراء شاسعة، وتأهيل البنيات التحتية، والنسيج العمراني في إطار برنامج مندمج رعاه الديوان الملكي وولاية الرباط سلا والنواحي، ومجلس العاصمة. ومر علىأكمل القراءة »
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